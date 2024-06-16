"تطوير تقني لمنظومة الحجِّ والعُمرة والزِّيارة" في دراسات لـ"معهد خادم الحرمين"

وأوضح عميد المعهد الدكتور عدنان بن يحيى الشهراني، أن المعهد قام بإجراء العديد من الدراسات، والتي كان لها الأثر البالغ في تطوير الخدمات المقدَّمة للحجَّاج، ودعم متَّخذي القرار في منظومة الحجِّ والعُمرة؛ ومن أمثلة تلك الدراسات مشروع النقل التردُّدي في المشاعر المقدَّسة، ومشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي، والمشاركة في تصميم منشأة الجمرات، ودراسة قياس مستوى رضا الحجَّاج عن الخدمات المقدَّمة في الحجِّ، وتدريب العاملين في خدمة ضيوف الرَّحمن؛ من خلال منصَّة "وفادة" للتدريب الخاصَّة بالمعهد.