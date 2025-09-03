ولي العهد يتلقى اتصالًا من رئيس وزراء هولندا ويؤكد إدانة التصعيد ضد المدنيين في غزة

وتم خلال الاتصال مناقشة تطور الأوضاع في قطاع غزة وتداعياتها الأمنية والإنسانية، وقد جدد سمو ولي العهد -حفظه الله- موقف المملكة بمطالبة المجتمع الدولي بإنهاء التداعيات الكارثية للعدوان الذي يتعرض له المدنيون، وإدانة أي خطوات تعيق حل الدولتين.