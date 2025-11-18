مبارك آل عاتي لسبق : زيارة ولي العهد للولايات المتحدة تعكس ثقة أميركية بمكانة المملكة

أكد الكاتب والباحث السياسي مبارك آل عاتي، في تصريح لـ «سبق»، أن زيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ إلى الولايات المتحدة الأميركية تمثل تقديرًا عميقًا من الرئيس الأميركي لمكانة المملكة السياسية وثقلها على الصعيدين الإقليمي والدولي.
أوضح آل عاتي أن العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة تمتد لأكثر من 90 عامًا، مبنية على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مع رغبة دائمة في تطوير الشراكة وفق سياسة خارجية ترتكز على التعاون والعمل المشترك.
واعتبر أن الزيارة تُشكّل «مرحلة جديدة ومهمة» في مسار العلاقات الوثيقة بين البلدين، وذلك من خلال تعزيز التشاور بين قيادتيهما حول الملفات والقضايا الإقليمية والدولية والتحديات المشتركة.
كما لفت إلى أن المملكة تثمّن إعلان الرئيس الأميركي خطة شاملة لإنهاء الصراع في غزة، وإعادة إعمار القطاع، وتسهيل وصول المساعدات دون قيود، ورفض ضمّ الضفة الغربية، ودعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وتحدث الـ عاتي كذلك عن استجابة الرئيس الأميركي لطلب ولي العهد برفع العقوبات عن سوريا، معتبرًا ذلك مؤشرًا على مستوى الثقة والتفاهم بين قيادتي البلدين، خاصة مع دعم الولايات المتحدة لاستقرار سوريا ووحدة أراضيها.
ونوه آل عاتي بأن الزيارة ترمي أيضًا إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية بين السعودية والولايات المتحدة، حيث تُعد المملكة شريكًا اقتصاديًا رئيسيًا في المنطقة.
وبيّن أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 500 مليار دولار في الفترة من 2013 إلى 2024.
كما أشار إلى أن الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية المُوقَّعة في مايو 2025 تُعزّز من التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنية والابتكار، وتهدف إلى تحويل المملكة إلى مركز عالمي للتقنية، بما يتناغم مع رؤية 2030 لبناء اقتصاد رقمي مستدام.