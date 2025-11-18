مبارك آل عاتي لسبق : زيارة ولي العهد للولايات المتحدة تعكس ثقة أميركية بمكانة المملكة

أكد الكاتب والباحث السياسي مبارك آل عاتي، في تصريح لـ «سبق»، أن زيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ إلى الولايات المتحدة الأميركية تمثل تقديرًا عميقًا من الرئيس الأميركي لمكانة المملكة السياسية وثقلها على الصعيدين الإقليمي والدولي.