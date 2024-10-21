تدشين منصة "شهم كير" لتعزيز الصحة النفسية لأسر الشهداء والمصابين والأسرى

وتُعدُّ المنصة نقلةً نوعية في البرامج والخدمات المقدمة للمستفيدين؛ إذ تعمل بنظامٍ مرن، يتناسب مع أوقات الشريحة المستهدفة من المستفيدين، وتستوعب برامج نفسية واجتماعية مختلفة من مثل: برامج تعزيز الثقة بالنفس، وكيفية التعامل مع ضغوطات الحياة، إضافة إلى برامج الشعور بالانتماء والدعم العاطفي، واستقبال الاستشارات الأسرية المختلفة؛ سعيًا إلى تحسين مستوى الصحة النفسية للمستفيدين ومساعدتهم في تجاوز المشكلات والضغوط.