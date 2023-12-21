"الحارثي": العُلا "شريك بلاتيني" للمنتدى السعودي للإعلام 2024

وبين "الحارثي" أن العُلا، أرض الحضارات، تعد تاريخاً يستحق الرواية، وقال: "نرحب في المنتدى السعودي للإعلام بالإعلان عن شراكتنا مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا الشراكة التي ستُثري تجربة زوار المنتدى وتدعم المشاركين في ‫معرض مستقبل الإعلام، وذلك لنقل الصورة الأصيلة لهذا التاريخ المتجذر، والكشف عن الفرص المتاحة هناك".