"الحارثي": العُلا "شريك بلاتيني" للمنتدى السعودي للإعلام 2024

أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون رئيس المنتدى السعودي للإعلام محمد بن فهد الحارثي، عن عقد شراكة مع "الهيئة الملكية لمحافظة العلا" تكون بموجبها الراعي البلاتيني للمنتدى السعودي للإعلام ومعرض مستقبل الإعلام الذي سيعقد في الفترة من 19-21 فبراير من عام 2024م.
وبين "الحارثي" أن العُلا، أرض الحضارات، تعد تاريخاً يستحق الرواية، وقال: "نرحب في المنتدى السعودي للإعلام بالإعلان عن شراكتنا مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا الشراكة التي ستُثري تجربة زوار المنتدى وتدعم المشاركين في معرض مستقبل الإعلام، وذلك لنقل الصورة الأصيلة لهذا التاريخ المتجذر، والكشف عن الفرص المتاحة هناك".
وبهذا تكون الهيئة الملكية لمحافظة العلا راعياً بلاتينياً للمنتدى السعودي للإعلام في نسخته الثالثة عام 2024 الذي يعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، حيث يجتمع فيه المبدعون والمختصون لتبادل الأفكار، واستشراف مستقبل القطاع واستكشاف أحدث التقنيات والابتكارات.
بينما تُعد العلا وجهة تاريخية حضارية وحاضنة للفروسية، وفنون الشعر العربي حيث تشير النقوش والتي تعود إلى أكثر من ألفي عام على إرث العلا الحضاري المذهل.
وتضيف "العلا " كراع بلاتيني للمنتدى السعودي للإعلام 2024 مزيداً من الفرص وتحقيق التواصل الإعلامي وتسليط الضوء على أبرز إنجازاتها المحققة خلال الفترة الماضية وتحقق صناعة الإعلام والإنتاج تأثيراً مباشراً في جميع القطاعات الحيوية والاقتصادية عبر زيادة مستويات المرونة والاستعداد والجودة التي تتمتع بها".
ويكشف المنتدى السعودي للإعلام في دورته الثالثة عن أحدث المتغيرات التي فرضتها التطورات العالمية واتجاهات القطاعات الإعلامية الراهنة والمتجددة لمواجهة التحديات والحفاظ على الجدوى الاستثمارية في ظل الواقع الجديد.
كما يناقش المنتدى تشكيل مفهوم إدارة الإعلام الجديد، بما في ذلك إعادة النظر في مصادر التدفقات الإعلامية، وإعادة اختبار إستراتيجيات إدارة الاعلام والموارد، والسعي إلى تحقيق مقاربة مستدامة وفعالة في القطاع، والبحث عن حلول مبتكرة لتحسين عروضنا ومواكبة الاتجاهات المتغيرة وتلبية توقعات الجمهور.
ويساهم نمو القطاعات الناشئة الأخرى، بالإضافة إلى جهود التحديث الإعلامي المتسارع والحوافز في الدفع بـ" العلا" شريكاً محورياً في النقاشات المثمرة مع قادة القطاع الإعلامي في موازاة التزامها بمشاركتهم تبادل المعرفة والتعاون المثمر.
ويقام معرض مستقبل الإعلام "فومكس" ضمن فعاليات المنتدى السعودي للإعلام، على مدى ثلاثة أيام، ويختتم المنتدى بإعلان الفائزين بجوائز المبدعين في 6 مسارات إعلامية متميزة.