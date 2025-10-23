مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يستأصل ورمًا نادرًا متمدّدًا من الجيوب الأنفية إلى قاع الجمجمة

نجح مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم في إجراء عملية متقدمة لاستئصال ورم نسيجي داخل الجيوب الأنفية العميقة، متمدّد إلى قاع الجمجمة، وذلك باستخدام تقنية المنظار.
وأنهت العملية معاناة سيدة أربعينية كانت تشكو صداعًا مزمنًا استمر معها لأكثر من ستة أشهر، وفق ما ذكره الدكتور حميد الحميد، استشاري قاع الجمجمة والجيوب الأنفية ورئيس الفريق الطبي المعالج.
وأوضح الدكتور "الحميد" أن المراجِعة حضرت إلى المستشفى، وأُخضعت لفحوصات دقيقة وشاملة للأنف والبلعوم عبر تقنية المنظار، إضافة إلى تصوير الأنف والجيوب الأنفية بالأشعة المقطعية. وأظهرت النتائج وجود جسم نسيجي (ورم) داخل الجيوب الأنفية العميقة، متمدد إلى قاع الجمجمة، فتم تشكيل فريق طبي لدراسة الحالة ووضع خطة علاجية متكاملة قائمة على استئصال الورم.
وأضاف أن الفريق الطبي أجرى للمراجعة عملية بالمنظار تم خلالها استئصال الورم مع جزء من قاع الجمجمة المجاور له بأمان، ثم ترميم قاع الجمجمة بالمنظار. واستمر التدخل الجراحي لمدة ثلاث ساعات، مضت بسلاسة دون تسرب للسائل الدماغي أو حدوث أي مضاعفات، وتكللت جهود الفريق الطبي –ولله الحمد– بالنجاح التام.
ونُقلت السيدة إلى غرفة التنويم حيث بقيت تحت الرعاية الطبية الحثيثة لمدة 24 ساعة، ثم غادرت المستشفى بحالة صحية جيدة. وتمت متابعتها بعد خروجها، وتخلصت من جميع الأعراض السابقة، كما أكدت الفحوصات ما بعد العملية شفاءها التام.
واستطرد الدكتور "الحميد" قائلًا إن فحص أنسجة الورم أظهر أنه من الأورام النادرة الناتجة من أنسجة حاسة الشم، والتي تظهر في الأنف بنسبة تقل عن 3% من مجموع الأورام.
يُذكر أن أقسام الأنف والأذن والحنجرة في مستشفيات مجموعة الدكتور سليمان الحبيب تتميز بتجهيزاتها المتقدمة لتقديم خدمات رعاية صحية شاملة وفق أعلى المعايير، ويعمل بها كفاءات طبية تمتلك خبرات طويلة في تشخيص وعلاج أمراض الرأس والعنق والأذن والأنف والحنجرة، إضافة إلى حالات اضطراب وظائف التوازن والتذوق والشم، وأورام الرأس والعنق، فضلًا عن تقييم القدرات السمعية للبالغين والأطفال وتخطيط السمع لحديثي الولادة.