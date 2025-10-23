مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يستأصل ورمًا نادرًا متمدّدًا من الجيوب الأنفية إلى قاع الجمجمة

وأضاف أن الفريق الطبي أجرى للمراجعة عملية بالمنظار تم خلالها استئصال الورم مع جزء من قاع الجمجمة المجاور له بأمان، ثم ترميم قاع الجمجمة بالمنظار. واستمر التدخل الجراحي لمدة ثلاث ساعات، مضت بسلاسة دون تسرب للسائل الدماغي أو حدوث أي مضاعفات، وتكللت جهود الفريق الطبي –ولله الحمد– بالنجاح التام.