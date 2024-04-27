"السديس" يشارك في المؤتمر الدولي المنعقد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية برعاية الملك

أكد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أهمّية المؤتمر الدولي الذي يُعقد مساء اليوم بعنوان "دور الجامعات في تعزيز قيم الانتماء الوطني والتعايش السلمي" في رحاب جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وبرعايةٍ كريمةٍ من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وأشار إلى أهمّية دور الجامعات في تعزيز قيم الانتماء الوطني، وتنمية روح المواطنة، ومشاعر الحب والولاء لهذا الوطن.
وأوضح السديس أنّ "المؤتمر الدولي فرصة هامة للاطلاع على أفضل التجارب الدولية المتعلقة بتعزيز قيم الانتماء الوطني، فيما سيتحدث رئيس الشؤون الدينية غدًا الأحد في جلسة حوارية بعنوان "آليات ووسائل تعزيز الانتماء الوطني"؛ حيث يشارك في المؤتمر الدولي نخبة من العلماء والمفكرين والمثقفين من الدول العربية".