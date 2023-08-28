"الصناعات العسكرية" تعلن تدشين خط الإنتاج الخاص بأنظمة الراديو المعرّفة برمجيًا

أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI، الشريك الوطني الرائد في قطاع الصناعات الدفاعية والأمن، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، بالشراكة مع وزارة الدفاع ممثلة في القوات البرية الملكية السعودية ودعم من الهيئة العامة للصناعات العسكرية، عن تدشين وتشغيل خط الإنتاج الخاص بأنظمة الراديو المعرف برمجياً في مصنع شركة الإلكترونيات المتقدمة.