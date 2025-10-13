نصف مليون طن ..الهيئة العامة للأمن الغذائي ترسي المناقصة الثانية للمستثمرين السعوديين في الخارج

أتمت الهيئة العامة للأمن الغذائي اليوم، ترسية الدفعة الثانية من مناقصة المستثمرين السعوديين في الخارج للعام الجاري 2025 م بكمية (500) ألف طن، ليبلغ بذلك إجمالي الكميات التي تم ترسيتها على المستثمرين السعوديين في الخارج هذا العام (975) ألف طن، تمثل نحو 20 % من استهلاك المملكة السنوي من القمح، وموزعة على عدد (16) شحنة فازت بها الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك" بمتوسط سعر (267) دولارًا للطن.