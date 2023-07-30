تلبيةً لطلب العملاء.. عيادات الفارابي تفتتح الفرع رقم 24.. هذه أهم مميزاته

افتتحت مجموعة الفارابي الفرع رقم 24 من مجموعة عيادات الفارابي بحي الهجرة أحد فروع الشركة؛ وذلك تلبيةً لطلب العملاء، وسعيًا من شركة الفارابي لتكون أقرب من جميع عملائها ورغبةً في تغطية أكبر قدر من أحياء مدينة المدينة المنورة.
ويتميز الفرع الجديد ضمن سلسلة فروع الفارابي وجميع الفروع بتقديم الخدمات الطبية بها على أعلى مستوى مهني وتقني، مواكبًا لأحدث التقنيات العالمية وأحدث الأجهزة والمواد الطبية على أيدي كوادر متخصصة ماهرة أمينة على أعلى مستوى من المهنية والإتقان مع الأمان التام في النواحي التعقيمية والمحافظة على النظافة العامة داخل أي فرع للشركة أو غرف الأطباء الخاصة أثناء العمل.
وصرح المدير الطبي الدكتور أحمد المصري معلقًا على الافتتاح بأن هذا النجاح يعود لرؤية واسعة شاملة لا تقوم على النظرة المادية فقط، بل لمواكبة الطفرة المهمة في المملكة والتميز والمنافسة العادلة الشريفة مع الجميع؛ لنكون إحدى لبنات "رؤية 2030"، والتي تسعى للاهتمام بالوطن والمواطن والمقيم، وتقديم أفضل رعاية وخدمة بأسعار تناسب وترضي جميع مراجعينا وعملائنا.
وأضاف الدكتور "المصري": إن ما نشاهده الآن هو نتاج عمل دؤوب لأساس متين وقوي، وقد حرصنا في عيادات الفارابي على استكمال كافة مقومات النجاح بمنظومة متكاملة من تأمين طاقم إداري مدرّب للتعامل اللائق لمراجعينا وتنسيق وحجز المواعيد والزيارات، مع سرعة الأداء والتأكيد على مراعاة الخصوصية الكاملة في جميع مراحل العلاج، ونتميز بوجود نخبة مميزة من الأطباء والاستشاريين بجميع تخصصات طب وتقويم الأسنان، وكذلك الجراحة والزراعة والنواحي التجميلية بأحدث التقنيات العالمية.