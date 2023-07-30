تلبيةً لطلب العملاء.. عيادات الفارابي تفتتح الفرع رقم 24.. هذه أهم مميزاته

وأضاف الدكتور "المصري": إن ما نشاهده الآن هو نتاج عمل دؤوب لأساس متين وقوي، وقد حرصنا في عيادات الفارابي على استكمال كافة مقومات النجاح بمنظومة متكاملة من تأمين طاقم إداري مدرّب للتعامل اللائق لمراجعينا وتنسيق وحجز المواعيد والزيارات، مع سرعة الأداء والتأكيد على مراعاة الخصوصية الكاملة في جميع مراحل العلاج، ونتميز بوجود نخبة مميزة من الأطباء والاستشاريين بجميع تخصصات طب وتقويم الأسنان، وكذلك الجراحة والزراعة والنواحي التجميلية بأحدث التقنيات العالمية.