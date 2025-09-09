المملكة تؤكد دعمها للسودان وتدعو المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته

شاركت البعثة الدائمة للمملكة لدى منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف في الحوار التفاعلي بشأن تقرير بعثة تقصّي الحقائق عن حالة حقوق الإنسان في السودان.
وجدّدت البعثة، في بيان ألقاه مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإنسانية في وزارة الخارجية، الدكتور سالم القحطاني، تأكيدها على موقف المملكة الراسخ في دعم جمهورية السودان الشقيقة وشعبها الكريم، مشددةً على أهمية حماية المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة، وضرورة تغليب مصلحة الشعب السوداني ووقف النزاع حفاظًا على مؤسسات الدولة ووحدتها وسيادتها وأمنها.
وأشارت البعثة إلى أن استضافة المملكة لمحادثات جدة بين طرفي الأزمة السودانية، وما نتج عنها من "إعلان جدة" بتاريخ 11 مايو 2023، نصّ بوضوح على الالتزام بحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
كما أكدت المملكة رفضها لأي إجراءات أو خطوات خارج إطار المؤسسات الرسمية السودانية، وعلى مواصلة جهودها الدبلوماسية بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، داعيةً المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته في دعم السودان ومساندة شعبه على تجاوز هذه المرحلة الحرجة.
وفي هذا السياق، قدّمت المملكة خالص تعازيها ومواساتها لحكومة جمهورية السودان الشقيقة وشعبها الكريم في ضحايا كارثة الانزلاق الأرضي بجبل مرة، معربةً عن تضامنها الكامل مع السودان وشعبه، وصادق أمنياتها أن ينعم بالأمن والرخاء والاستقرار.