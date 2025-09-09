المملكة تؤكد دعمها للسودان وتدعو المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته

وجدّدت البعثة، في بيان ألقاه مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإنسانية في وزارة الخارجية، الدكتور سالم القحطاني، تأكيدها على موقف المملكة الراسخ في دعم جمهورية السودان الشقيقة وشعبها الكريم، مشددةً على أهمية حماية المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة، وضرورة تغليب مصلحة الشعب السوداني ووقف النزاع حفاظًا على مؤسسات الدولة ووحدتها وسيادتها وأمنها.