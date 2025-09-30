المملكة تسجّل أسبقية إقليمية بتشغيل أول برج مراقبة افتراضي في مطار العُلا

سجّلت المملكة العربية السعودية إنجازًا رائدًا في قطاع الطيران على مستوى الشرق الأوسط، بعد تشغيل أول برج مراقبة افتراضي لإدارة الحركة الجوية عن بُعد في مطار العُلا الدولي، وذلك عقب حصول شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية على رخصة التشغيل من الهيئة العامة للطيران المدني، واستيفاء جميع متطلبات السلامة.
ويُعد مطار العُلا أول مطار في المنطقة تتم إدارته عن بُعد، في خطوة تعكس توجه المملكة نحو تبني أحدث التقنيات، وتعزيز مكانة العُلا كمركز لوجستي عالمي شمال غرب المملكة، ودعم نمو السياحة فيها.
ويعتمد البرج الافتراضي، الذي تديره كوادر وطنية من مركز العمليات في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، على تقنيات متقدمة تشمل كاميرات بزاوية 360 درجة، وأجهزة استشعار، وأنظمة ذكاء اصطناعي توفر رؤية دقيقة وشاملة للحركة الجوية.
وتشمل مزايا البرج زيادة الكفاءة التشغيلية، وتحسين السلامة الجوية، وتقليل التكاليف، وتعزيز الاستدامة البيئية من خلال تحسين البنية التحتية وتقليص الإنشاءات التقليدية.
يُذكر أن المشروع نُفذ بموجب مذكرة تعاون وُقعت مع الهيئة الملكية لمحافظة العُلا خلال مؤتمر "مستقبل الطيران" في 2022، في إطار الجهود الوطنية لتطوير الملاحة الجوية وتحقيق مستهدفات برنامج الطيران المنبثق من الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
وأكد معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، أن هذا الإنجاز يمثّل نقلة نوعية في التحول الرقمي لقطاع الطيران، مشيرًا إلى أن الهيئة وضعت المعايير واللوائح اللازمة بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، المهندس عبدالعزيز بن سالم الزيد، أن تشغيل البرج الافتراضي يمثل خطوة استراتيجية نحو مستقبل ذكي ومستدام في مجال الطيران، ويعكس التزام الشركة بتقديم حلول مبتكرة تُعزز كفاءة العمليات وتقود القطاع نحو الريادة.