المملكة تسجّل أسبقية إقليمية بتشغيل أول برج مراقبة افتراضي في مطار العُلا

سجّلت المملكة العربية السعودية إنجازًا رائدًا في قطاع الطيران على مستوى الشرق الأوسط، بعد تشغيل أول برج مراقبة افتراضي لإدارة الحركة الجوية عن بُعد في مطار العُلا الدولي، وذلك عقب حصول شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية على رخصة التشغيل من الهيئة العامة للطيران المدني، واستيفاء جميع متطلبات السلامة.