بلورة أجندة دولية.. ما نتائج مجموعة الـ20 في مكافحة الفساد تحت رئاسة الهند؟

واستدعت الخسائر الفادحة، التي يُكبّدها الفساد لميزانيات الدول، وهزال النتائج المحرزة في مكافحته، أن تضعه مجموعة دول العشرين في صدارة القضايا، التي تبحثها قممها خلال السنوات الماضية، ولم يختلف اهتمام الهند بالفساد خلال رئاستها لمجموعة العشرين هذا العام عن الدول التي سبقتها، حيث خصصت الهند مجموعة عمل لمكافحة الفساد، وقد حققت مجموعة العمل عددًا من النتائج، من بينها تحقيق تقدم كبير في التعاون في مجال مكافحة الفساد، فيما يتعلق باتخاذ إجراءات ضد المجرمين الاقتصاديين الهاربين وإعادة الأصول.