مواطنون بمكة يشتكون من تأخر سفلتة ملحق مخطط ولي العهد 5

وقال بعض المواطنين: "قمنا بشراء قطع من الأراضي بحي الهجلة الجديد الملحق لمخطط ولي العهد رقم 5، وبعد الانتهاء من بناء منازلنا طالبنا شركة الكهرباء بإيصال التيار لتلك المنازل، إلا أنها اعتذرت عن ذلك بحجة عدم سفلتة الطرق أو ردمها لتتمكن من إيصال الخدمة".