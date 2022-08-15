مواطنون بمكة يشتكون من تأخر سفلتة ملحق مخطط ولي العهد 5

شكا مواطنون من تأخر أمانة العاصمة في سفلتة طرقات مخطط ولي العهد ملحق 5 "الهجلة الجديد" بمكة المكرمة، مما تسبب في تأخر إيصال التيار الكهربائي لمنازلهم حتى اليوم.
وقال بعض المواطنين: "قمنا بشراء قطع من الأراضي بحي الهجلة الجديد الملحق لمخطط ولي العهد رقم 5، وبعد الانتهاء من بناء منازلنا طالبنا شركة الكهرباء بإيصال التيار لتلك المنازل، إلا أنها اعتذرت عن ذلك بحجة عدم سفلتة الطرق أو ردمها لتتمكن من إيصال الخدمة".
وأضافوا: عدم سفلتة الطرق بالمخطط تسبب في تأخر إيصال التيار الكهربائي ما قد يتسبب بإيقاف الدعم السكني، مطالبين أمانة العاصمة المقدسة إلى سرعة إيجاد حل عاجل لمعاناتهم.
وقال المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني لـ"سبق": إن مشروعات سفلتة مخططات المنح تحظى باهتمام كبير من قبل الأمانة وتخضع لجدولة وأولويات.
وتابع: الموقع المشار إليه قد تم إدراجه ضمن المشروعات المستقبلية الخاصة بسفلتة مخططات المنح بمكة المكرمة، وجار حاليًا استكمال إجراءات ترسية العقد، مؤكدًا أن التنفيذ فورًا بعد ترسية العقد وتسليم الموقع للمقاول.