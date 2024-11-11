عيادات "إغاثي الملك سلمان" تخدم 2.520 لاجئًا في مخيم الزعتري بالأردن خلال أسبوع

وأجري 3.195 تحليلًا مخبريًا لـ 335 مريضًا، ونفذت 119 صورة أشعة لـ 92 مريضًا، فيما أُعطي 50 لقاحًا في عيادة المطاعيم لـ 21 مريضًا، وصُرفت الأدوية للأمراض المزمنة لـ 280 مريضًا، فيما استقبل قسم التثقيف الصحي 59 مستفيدًا، وراجع 55 مريضًا قسم العلاج الطبيعي، وبلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 1.572 وصفة طبية.