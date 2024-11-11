عيادات "إغاثي الملك سلمان" تخدم 2.520 لاجئًا في مخيم الزعتري بالأردن خلال أسبوع

قدمت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خدماتها الطبية لـ 2.520 حالة مرضية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن، وذلك خلال الأسبوع الرابع من شهر أكتوبر 2024م.
واستقبلت عيادات الطب العام 503 مرضى تمت معاينتهم وصُرفت الأدوية اللازمة لهم، وراجع عيادة الباطنية 119 مريضًا من مرضى السكري والضغط والربو، وراجع عيادة الأطفال 292 طفلًا تمت معاينتهم وصُرفت الأدوية اللازمة لهم، فيما استقبل قسم الطوارئ 238 مريضًا، وراجع 154 مريضًا عيادة الأسنان.
كما استقبلت العيادة النسوية 211 مريضة تمت معاينتهم وصُرفت الأدوية اللازمة لهم، وراجع عيادة الأنف والأذن والحنجرة 54 مريضًا يعانون من التهابات في الجيوب الأنفية والبلعوم واللوز والأذن الوسطى، واستقبلت عيادة العيون 34 مريضًا وصرفت الأدوية اللازمة لهم، كما استقبلت عيادة القلب 28 مريضًا، وعيادة الأشعة التشخيصية 29 مريضًا، كما استُقبل 16 مريضًا في عيادة الطب التأهيلي.
وأجري 3.195 تحليلًا مخبريًا لـ 335 مريضًا، ونفذت 119 صورة أشعة لـ 92 مريضًا، فيما أُعطي 50 لقاحًا في عيادة المطاعيم لـ 21 مريضًا، وصُرفت الأدوية للأمراض المزمنة لـ 280 مريضًا، فيما استقبل قسم التثقيف الصحي 59 مستفيدًا، وراجع 55 مريضًا قسم العلاج الطبيعي، وبلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 1.572 وصفة طبية.
على صعيد آخر، دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول في محافظة عدن، المرحلة الثانية من مشروع الاستجابة لاحتياجات تنمية وبناء القدرات المحلية لتعليم طلاب محو الأمية وذوي الإعاقة في اليمن.
ويهدف المشروع الذي سيستمر 9 أشهر إلى تقديم فرص تعليمية نوعية ومستدامة للفئات المستهدفة في محافظات عدن، حضرموت، الضالع، لحج، شبوه، والمهرة، يستفيد منه 9.747 فردًا منهم 6.527 فردًا من ذوي الاحتياجات الخاصة و 2.389 فردًا من طلاب محو الأمية، و831 من الكوادر التعليمية في المراكز والمدارس المستهدفة.
ويأتي ذلك في إطار سلسلة من المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة للمساهمة في مواجهة التحديات التي تعترض المؤسسات التعليمية في مجال دعم ذوي الإعاقة ومكافحة الأمية، التي تعيق اندماجهم الفعّال في المجتمع اليمني.
من ناحية أخرى، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1.830 سلة غذائية في عدة قرى بإقليم البحيرة في جمهورية تشاد، استفاد منها 10.980 فردًا من الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي بجمهورية تشاد للعام 2024م.
ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للعديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة حول العالم.