أمر ملكي.. إعفاء "فهد المبارك" من منصبه وتعيين السياري محافظًا للبنك المركزي السعودي

تفصيلاً صدر اليوم أمران ملكيان فيما يلي نصهما:

الرقم : أ / 272

التاريخ : 11 / 7 / 1444هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18/ 3 / 1391هـ .