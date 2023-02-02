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أمر ملكي.. إعفاء "فهد المبارك" من منصبه وتعيين السياري محافظًا للبنك المركزي السعودي

خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز
خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز
سبق
سبق

صدر، اليوم، أمر ملكي يقضي بإعفاء الدكتور/ فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك محافظ البنك المركزي السعودي من منصبه، ويعين/ أيمن بن محمد بن سعود السياري محافظًا للبنك المركزي السعودي بمرتبة وزير.

وصدر أمر ملكي بتعيين الدكتور/ فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

تفصيلاً صدر اليوم أمران ملكيان فيما يلي نصهما:
الرقم : أ / 272
التاريخ : 11 / 7 / 1444هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18/ 3 / 1391هـ .

وبعد الاطلاع على نظام البنك المركزي السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 36) بتاريخ 11 / 4 / 1442هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 325) بتاريخ 11 / 6 / 1442هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعفى معالي الدكتور / فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك محافظ البنك المركزي السعودي من منصبه.
ثانياً : يعين معالي الأستاذ / ايمن بن محمد بن سعود السياري محافظاً للبنك المركزي السعودي بمرتبة وزير.
ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقم : أ / 273
التاريخ : 11 / 7 / 1444هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18/ 3 / 1391هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعين معالي الدكتور / فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.
ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

خادم الحرمين الشريفين
أمر ملكي
سلمان بن عبدالعزيز

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