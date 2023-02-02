أمر ملكي.. إعفاء "فهد المبارك" من منصبه وتعيين السياري محافظًا للبنك المركزي السعودي

صدر، اليوم، أمر ملكي يقضي بإعفاء الدكتور/ فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك محافظ البنك المركزي السعودي من منصبه، ويعين/ أيمن بن محمد بن سعود السياري محافظًا للبنك المركزي السعودي بمرتبة وزير.
وصدر أمر ملكي بتعيين الدكتور/ فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.
تفصيلاً صدر اليوم أمران ملكيان فيما يلي نصهما:
الرقم : أ / 272
التاريخ : 11 / 7 / 1444هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18/ 3 / 1391هـ .
وبعد الاطلاع على نظام البنك المركزي السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 36) بتاريخ 11 / 4 / 1442هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 325) بتاريخ 11 / 6 / 1442هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعفى معالي الدكتور / فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك محافظ البنك المركزي السعودي من منصبه.
ثانياً : يعين معالي الأستاذ / ايمن بن محمد بن سعود السياري محافظاً للبنك المركزي السعودي بمرتبة وزير.
ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
الرقم : أ / 273
التاريخ : 11 / 7 / 1444هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18/ 3 / 1391هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعين معالي الدكتور / فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.
ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود