الجواز السعودي يتقدّم 7 مراتب في تصنيف أقوى جوازات السفر حول العالم

ووجدت القائمة أن آسيا كانت تسيطر على صدارة قائمة أقوى جوازات السفر في المؤشر العالمي لفترة طويلة، لكن ارتفعت دول أوروبية عدة في التصنيف، حيث جاءت ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا في المركز الثاني، وجاءت دول النمسا وفنلندا وفرنسا واليابان ولوكسمبورغ وكوريا الجنوبية في المرتبة الثالثة.