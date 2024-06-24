تطوير النقل المستدام: استراتيجية من 10 نقاط لتعزيز دور وسائل التنقل الصغيرة في المناطق الحضرية

إن وسائل التنقل الصغيرة، بما في ذلك الدراجات الهوائية، والدراجات الكهربائية، والزلاجات الكهربائية؛ تتميز بكونها صديقة للبيئة وخالية من الانبعاثات الكربونية. وتحظى أنظمة التنقل الخفيف بتأييد واسع النطاق من الحكومات ومؤسسات القطاع الخاص على حد سواء، كما تشهد نجاحًا عالميًّا يَظهر جليًا في عدد الدراجات المتاحة للإيجار التي يستخدمها ملايين السكان والزوار سنويًّا في عدة مدن مثل لندن، وباريس، وفانكوفر. وتلعب وسائل التنقل الصغيرة دورًا لا غنى عنه في رحلات الميل الأول والأخير؛ فضلًا عن خفض الانبعاثات، وتحسين جودة الهواء، وتخفيف الازدحام المروري، والتي تمثل جميعها مؤشرات رئيسية في أي دولة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية التي تسعى إلى تحقيق أهداف صافي الانبعاثات الصفري. بالإضافة إلى ذلك، توفر وسائل التنقل الخفيف للمستخدمين فوائد صحية جمة، وتُحَسن اللياقة البدنية، ويعتبرها الكثيرون وسيلة ممتعة للسفر والاستكشاف.