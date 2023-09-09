الرياض.. السيطرة على "قرود بابون" ظهرت في مقاطع فيديو متداوَلَة

تمكنت الفِرق الميدانية التابعة للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية من السيطرة على عدد من قرود البابون بأحد الأحياء بمدينة الرياض، سبق تداول مقاطع فيديو لها قبل أيام عدة، حسبما أوضح المركز.
وقال المركز إن الفِرق التابعة له تعمل على استمرار المعالجة بشكل كامل، عازيًا وجود هذه القرود في مدينة الرياض إلى عمليات البيع والاقتناء غير النظامية لهذا الكائن البري.
كما شدَّد على حظر مثل تلك العمليات للحيوانات الفطرية بدون ترخيص؛ لمخالفتها نظام البيئة ولوائحه التنفيذية، داعيًا الجميع للإبلاغ عن أي أنشطة من هذا النوع.