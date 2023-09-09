الرياض.. السيطرة على "قرود بابون" ظهرت في مقاطع فيديو متداوَلَة

تمكنت الفِرق الميدانية التابعة للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية من السيطرة على عدد من قرود البابون بأحد الأحياء بمدينة الرياض، سبق تداول مقاطع فيديو لها قبل أيام عدة، حسبما أوضح المركز.