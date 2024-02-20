الدوسري: الرياض اعتادت استضافة الأحداث الكبرى وبعد يومين نحتفل بيوم التأسيس

كشف وزير الإعلام سلمان الدوسري؛ عن منظومة الإعلام في ظل #رؤية_السعودية_2030، ودورها في تشكيل الهوية الوطنية ضمن فعاليات انطلاق #المنتدى_السعودي_للإعلام.
وأوضح الدوسري؛ أن الرياض اعتادت استضافة الأسماء والأحداث الكبرى، وبعد يومين نحتفل بيوم التأسيس، مهنئاً خادم الحرمين وسمو ولي العهد بهذه المناسبة.
وأضاف الدوسري؛ أن عام 2024 هو عام التحوُّل الإعلامي ويتمحور حول الإستراتيجيات الإعلامية وأبرز محطات العام الماضي، ومنجزات العام الحالي، وطموحاته، وأهم المشروعات والمبادرات فيه.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل على 3 إستراتيجيات إعلامية جديدة، منها: إستراتيجية قطاع الإعلام التي تسهم في تحديد التوجّه الإستراتيجي الشامل لمنظومة الإعلام في المملكة، بالشراكة مع أكثر من 30 جهة حكومية، إضافة إلى القطاع الخاص والقطاع الثالث، ثم إستراتيجية هيئة الإذاعة والتلفزيون التي تسعى لتمكين الهيئة من النمو وتطوير كوادرها ومواهبها وصناعة محتوى متميّز يصل إلى المنصات الرقمية العالمية، ويستهدف تعزيز الصورة الذهنية للمملكة، إضافة إلى إستراتيجية زيادة فعالية شبكة وكالة الأنباء السعودية "واس"، ومكاتبها ومراسليها حول العالم.