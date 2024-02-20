الدوسري: الرياض اعتادت استضافة الأحداث الكبرى وبعد يومين نحتفل بيوم التأسيس

ولفت إلى أن الوزارة تعمل على 3 إستراتيجيات إعلامية جديدة، منها: إستراتيجية قطاع الإعلام التي تسهم في تحديد التوجّه الإستراتيجي الشامل لمنظومة الإعلام في المملكة، بالشراكة مع أكثر من 30 جهة حكومية، إضافة إلى القطاع الخاص والقطاع الثالث، ثم إستراتيجية هيئة الإذاعة والتلفزيون التي تسعى لتمكين الهيئة من النمو وتطوير كوادرها ومواهبها وصناعة محتوى متميّز يصل إلى المنصات الرقمية العالمية، ويستهدف تعزيز الصورة الذهنية للمملكة، إضافة إلى إستراتيجية زيادة فعالية شبكة وكالة الأنباء السعودية "واس"، ومكاتبها ومراسليها حول العالم.