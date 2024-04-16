دارة الملك عبدالعزيز تسلّط الضوء على مغزى إدخال صور الإبل إلى العملات النقدية

ذكرت دارة الملك عبدالعزيز أن صور الإبل أدخلت إلى العملات النقدية الورقية والمعدنية في كثير من دول العالم، في إشارة إلى عظم شأنها، ورفقتها للإنسان منذ زمن بعيد، وإعجابًا بطواعيتها في خدمة الأفكار البشرية المتتالية.