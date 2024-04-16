دارة الملك عبدالعزيز تسلّط الضوء على مغزى إدخال صور الإبل إلى العملات النقدية

ذكرت دارة الملك عبدالعزيز أن صور الإبل أدخلت إلى العملات النقدية الورقية والمعدنية في كثير من دول العالم، في إشارة إلى عظم شأنها، ورفقتها للإنسان منذ زمن بعيد، وإعجابًا بطواعيتها في خدمة الأفكار البشرية المتتالية.
وقالت الدارة: نتذكر ذلك ونحن نعيش #عام_الإبل_2024 لكونها مشتركًا عالميًّا بين الشعوب.
وأرفقت الدارة صورة لعملة ورقية رسمت عليها الإبل في دلالة على دورها وقدرتها تعود إلى العام 1956 إبان الاحتلال البريطاني للسودان، رسمها النقيب البريطاني إدوارد أي ستانتون، وقد استخدمت في المدة من 1956 إلى 1970.