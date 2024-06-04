المملكة تؤكد دعم الجهود لتعزيز الوصول إلى خدمات الاتصالات والتقنية في المناطق النائية

شارك وفد المملكة برئاسة محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الدكتور محمد بن سعود التميمي، في أعمال دورة مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات 2024م، المنعقدة في جنيف، والممتدة حتى 14 من يونيو الجاري.
وتهدف المشاركة إلى تعزيز التعاون الدولي لتطوير قطاع الاتصالات والتقنية، ودعم أنشطة الاتحاد وتسخير الإمكانيات والخبرات البشرية المتخصصة في مجالاته، والعمل على مساعدة الدول الأعضاء عامة في الاتحاد، والدول النامية خاصة.
وبحضور المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير عبد المحسن بن ماجد بن خثيلة، ألقى الدكتور محمد بن سعود التميمي كلمة المملكة في افتتاح أعمال المجلس؛ حيث تناول الإسهامات التي تقدمها المملكة في وضع سياسات وتنظيمات تعزز التنسيق والتعاون في الجهود الدولية، وكذلك دورها في تطوير لوائح ومعايير جديدة لتحسين الأداء والجودة في قطاع الاتصالات.
وبيّن دعمها لمستهدفات التنمية المستدامة من خلال تعزيز الوصول إلى خدمات الاتصالات والتقنية في المناطق النائية وغير المتصلة، وتحسين خدمات التعليم والصحة من خلال تعزيز الرقمنة.
يذكر أن مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات يضم 48 دولة منتخبة من ضمنها المملكة، وذلك من أصل 193 دولة عضوًا في الاتحاد، ويقوم المجلس بتسيير أعمال الاتحاد في الفترات التي تقع بين مؤتمرات المندوبين المفوضين، كما يتولى ضمن أدواره النظر في قضايا سياسات الاتصالات، والتأكد من استجابة أنشطة الاتحاد وسياساته واستراتيجياته لقطاع الاتصالات سريع التغير، إضافة إلى تسيير أعمال وبرامج الاتحاد والموافقة على ميزانياته.