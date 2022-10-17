"نائب المفتي": خطاب خادم الحرمين رسَم ملامح سياسة المملكة في ظل المتغيرات التي يشهدها العالم

أكد نـائـب الـرئيس العـام للشؤون التنفيذية بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء المشـرف علـى مكتـب مفتي عـام المملكة، الشيخ فهـد بـن عبـدالعزيز العـواد، أن خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- السنوي في افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، رسم خارطة الطريق لسياسة المملكة محليًّا ودوليًّا، في ظل ما يشهده العالم من متغيرات على كل الأصعدة العالمية.