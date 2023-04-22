بالعرضة السعودية و3000 هدية.. الدلم تطلق فعاليات عيد الفطر

شهد منتزه الضاحي بمحافظة الدلم، أمس الجمعة، أولى فعاليات عيد الفطر المبارك، والتي من المقرر أن تستمر طيلة أيام عيد الفطر المبارك بأكثر من 20 فعالية و3000 هدية ستقدم من بلدية محافظة الدلم.
وبدأت الفعالية بآيات من الذكر الحكيم وكلمة أهالي المحافظة ألقاها محمد بن سعد الدخيني، ورفع خلالها أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وذلك بحضور المحافظ فهد بن سلطان بن حميد.
وتضمّنت فعاليات اليوم الأول العرضة السعودية، والتي أقيمت بمشاركة المحافظة وأعيان وأهالي المحافظة، والعديد من الأنشطة الترفيهية والمسابقات التفاعلية، بمشاركة أهالي المحافظة، ولاقت استحسانهم.
ومن جانبه، قال رئيس بلدية الدلم المهندس عامر العجمي: "حرصنا في بلدية محافظة الدلم على إبراز فرحة العيد من خلال إضاءات ومجسمات احتفالية، بجانب العديد من الفعاليات بجميع أحياء المحافظة".
وأضاف "العجمي": تلك الفعاليات تناسب جميع أفراد الأسرة تماشيًا مع أهداف أمانة منطقة الرياض، والتي ترتكز على تحسين جودة الحياة وتعزيز الدور التكاملي المجتمعي في المشاركة، وإدخال روح البهجة والفرح على المواطنين، وتعزيز الجانب السياحي الداخلي وإبراز المحافظة بالشكل المطلوب.
ومن المقرر أن تستمر الفعاليات الترفيهية لمدة ثلاثة أيام بالألعاب النارية والبرامج والفقرات المتنوعة، وبمشاركة الفنانين محمد آل مسعور بدر العزي، الفنان ماجد الرسلاني، والشاعر عبدالله الودعاني وفرقة نجوم المملكة، وفرق ترفيهية مختلفة.