بالعرضة السعودية و3000 هدية.. الدلم تطلق فعاليات عيد الفطر

ومن جانبه، قال رئيس بلدية الدلم المهندس عامر العجمي: "حرصنا في بلدية محافظة الدلم على إبراز فرحة العيد من خلال إضاءات ومجسمات احتفالية، بجانب العديد من الفعاليات بجميع أحياء المحافظة".