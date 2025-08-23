الإطاحة بمروجين في جازان والحدود الشمالية بحوزتهم 44 كجم حشيش و"شبو" مخدر
تمكّنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان من القبض على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، بعد محاولتهما تهريب (44) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وقد جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهما والمضبوطات إلى جهة الاختصاص.
وفي منطقة الحدود الشمالية، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين من الجنسية الباكستانية لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، حيث تم إيقافهما وإحالتهما إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ودعت الجهات الأمنية المواطنين والمقيمين إلى التعاون والتبليغ عن أي نشاطات مرتبطة بتهريب أو ترويج المخدرات، عبر الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، و(999) و(994) في بقية المناطق، بالإضافة إلى رقم بلاغات مكافحة المخدرات (995) أو عبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، مع التأكيد على أن جميع البلاغات ستُعامل بسرية تامة ودون أي مسؤولية على المُبلّغ.