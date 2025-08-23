الإطاحة بمروجين في جازان والحدود الشمالية بحوزتهم 44 كجم حشيش و"شبو" مخدر

ودعت الجهات الأمنية المواطنين والمقيمين إلى التعاون والتبليغ عن أي نشاطات مرتبطة بتهريب أو ترويج المخدرات، عبر الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، و(999) و(994) في بقية المناطق، بالإضافة إلى رقم بلاغات مكافحة المخدرات (995) أو عبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، مع التأكيد على أن جميع البلاغات ستُعامل بسرية تامة ودون أي مسؤولية على المُبلّغ.