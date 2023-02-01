"حرامية دور العبادة".. "العقل": كم من المساجد استُغِلّت؟ وكيف استمرت هذه الممارسات لسنوات؟

ويعلق "العقل" متسائلًا: "كم من المساجد استُغِلّت بهذه الطريقة وأجّرت لعمالة قد يكون بعضها مخالفًا؟ ومن المستفيد النهائي من هذه الملايين في مساجدنا؟ التقرير يسلّط الضوء على مسجد آخر يؤمه أكاديمي في إحدى الجامعات السعودية، ويرفض أن يتقاضى راتبًا بدل عمله بالمسجد، وأنه يعمل ذلك احتسابًا للأجر، وفي النهاية ظهر كذبه واستغلاله لدار العبادة بتأجيره بعض مساحات المسجد وحتى المئذنة قام بتأجيرها لعمالة وحولت إلى غرفة، حتى الممر في مدخل الإمام بالمسجد حول إلى غرف للإيجار.. هذه هي ممارسات فساد في بعض المساجد من القائمين عليها، والسؤال: كيف استمرّت هذه الممارسات لسنوات؟ وكم المبالغ التي نُهِبت من المال العام من قبل بعض الأئمة والمؤذنين؟ أتمنى أن يحاسبوا وبقوة وأن تسترد الأموال منهم ومن غيرهم، وألا يكون هناك تهاون في بعض القائمين على المساجد ممن يدّعون الاحتساب، وفي النهاية اكتشفنا أنهم يضعفون أمام المال العام؛ في ظل عدم وجود رقابة في الفترة الماضية".