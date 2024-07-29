"القصبي" يبحث تعزيز الشراكة التجارية "السعودية- الكورية".. على رأس وفد يمثل 10 جهات حكومية

واستعرض الاجتماع، الذي شارك فيه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوريا سامي بن محمد السدحان، ووزير التجارة والصناعة والطاقة الدكتور آهن دوك-كيون، التقدم المحرز في مباحثات اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب تناول أثر رؤية المملكة 2030، والإصلاحات الاقتصادية والتنموية في المملكة على الفرص الواعدة للشراكة بين قطاعي الأعمال في الجانبين.