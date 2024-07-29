"القصبي" يبحث تعزيز الشراكة التجارية "السعودية- الكورية".. على رأس وفد يمثل 10 جهات حكومية

وصل وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، إلى سيئول في زيارة تستمر حتى 31 يوليو الجاري، يرافقه وفد سعودي ضم مسؤولين من 10 جهات حكومية و55 قياديًا من قطاع الأعمال وكبرى الشركات الوطنية؛ بهدف تعزيز العلاقات التجارية في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، ورفع مستوى الشراكة الاقتصادية، إلى جانب المشاركة في منتدى الأعمال السعودي- الكوري.
وأشار "القصبي" خلال لقائه رئيس وزراء جمهورية كوريا الدكتور هان دوك-سو اليوم، إلى أن الزيارة تأتي في ضوء توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتعزيز الشراكة التجارية والاقتصادية مع كوريا، إلى جانب أنها تندرج في إطار جهود لجان الأعمال المشتركة بين الجانبين.
واستعرض الاجتماع، الذي شارك فيه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوريا سامي بن محمد السدحان، ووزير التجارة والصناعة والطاقة الدكتور آهن دوك-كيون، التقدم المحرز في مباحثات اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب تناول أثر رؤية المملكة 2030، والإصلاحات الاقتصادية والتنموية في المملكة على الفرص الواعدة للشراكة بين قطاعي الأعمال في الجانبين.
وعقد "القصبي" اجتماعًا مع وزير المنشآت الصغيرة والمتوسطة والناشئة الدكتورة أوه يونغ-جو، تناولا فيه تجربة كوريا في تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة، ونقل المعرفة في مجالات التقنيات الناشئة، وتبادل الخبرات النوعية والمواهب، إضافة إلى بحث الفرص الواعدة المتاحة للشركات الكورية في المشروعات القائمة في المملكة.
والتقى وزير التجارة، مؤسس ورئيس شركة (Naver) تشوي سو- يون، وبحثا خطط الشركة، التي تعد أكبر شركة للإنترنت في كوريا، في دخول السوق السعودية، والتعاون المشترك لتوسيع التجارة الإلكترونية في المملكة، كما ناقشا إقامة برامج تدريبية للطلاب السعوديين.
يشار إلى أن الجهات المشاركة في الزيارة هي وزارات: التجارة، والاستثمار، والصناعة والثروة المعدنية، والنقل والخدمات اللوجستية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والمركز الوطني للتنافسية، والمركز السعودي للأعمال، والمركز الوطني للنخيل والتمور، ومن قطاع الأعمال اتحاد الغرف التجارية السعودية، و55 شركة وطنية.