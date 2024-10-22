"الصناعة" تطرح 7 رخص كشف تعديني للمنافسة تبلغ مساحتها 1070 كم²

وأوضحت الوزارة أن مواقع رخص الكشف المطروحة، تحتوي على ثروات تعدينية نوعية ومعادن ثمينة تتضمن معادن أساس، مثل الذهب والنحاس والزنك والرصاص والفضة، في عدة مواقع مختلفة من المملكة، منها 4 مواقع في منطقة مكة المكرمة، تشمل موقع "وادي الليث" الممتد على مساحة تقدر بأكثر من 243 كيلومترًا مربعًا، غنية بالنحاس والزنك والذهب، وكذلك موقع "جبل بيضان" الذي تبلغ مساحته 244 كيلومترًا مربعًا، يحتوي على رواسب النحاس والذهب والزنك والفضة والرصاص، إضافة إلى موقع "أم حجلان-معملة" الواقع على مساحة 78 كيلومترًا مربعًا، ويحتوي على معادن النحاس والرصاص والذهب، وموقع "جبل الدعمة" الذي يحتوي على رواسب خام الفضة والرصاص والزنك، وتبلغ مساحته 210 كيلومترات مربعة.