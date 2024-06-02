"الالتزام البيئي" يُطلق مبادرة لحماية واستدامة المياه الجوفية والسطحية

وأشار "الدهلوي"؛ إلى أن المبادرة تشمل عدة محاور رئيسة، منها بناء قاعدة بيانات لنوعية المياه الجوفية والسطحية، وستكون قاعدة البيانات حجر الأساس في تحديد عدد من محطات الرصد اللازمة لتغطية المناطق الجغرافية في المملكة كافة لمراقبة جودة المياه، والحصول على بيانات دقيقة وشاملة حول حالتها.