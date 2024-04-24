أغلقت 15 محلاً.. غرفة العمليات المشتركة تواصل جولاتها لتصحيح أوضاع أحياء وسط الرياض

واصلت غرفة العمليات المشتركة بأمانة منطقة الرياض، جهودها لمعالجة أوضاع أحياء وسط الرياض، وضبط المخالفات التجارية.
وفي التفاصيل، تواصلت الجهود بمتابعة مستمرة من نائب أمير منطقة الرياض، في رصد مخالفات المنشآت التجارية، وضبط المنازل والمستودعات المحوّلة إلى أنشطة غير مرخصة والعمالة المخالفة؛ انطلاقاً من تعزيز الجولات الرقابية المستمرة، نحو تحسين البيئة الحضرية، واستدامة البيئة والحفاظ عليها.
وأغلقت غرفة العمليات المشتركة ضمن جولاتها 15 محلاً مخالفاً ومستودعات حوّلتها عمالة مخالفة إلى مواقع لممارسة أنشطة بلا تراخيص، واستخدمتها في تخزين المفروشات وأدوات صحية وأدوات البناء.
ونتج عن الجولة تسليم 25 عاملاً مخالفاً للجهات المعنية، ومصادرة مواد بناء، وأدوات مكائن خياطة مع ملحقاتها.