أغلقت 15 محلاً.. غرفة العمليات المشتركة تواصل جولاتها لتصحيح أوضاع أحياء وسط الرياض

وفي التفاصيل، تواصلت الجهود بمتابعة مستمرة من نائب أمير منطقة الرياض، في رصد مخالفات المنشآت التجارية، وضبط المنازل والمستودعات المحوّلة إلى أنشطة غير مرخصة والعمالة المخالفة؛ انطلاقاً من تعزيز الجولات الرقابية المستمرة، نحو تحسين البيئة الحضرية، واستدامة البيئة والحفاظ عليها.