ولي العهد يسعى لاقتناص الفرص الواعدة في "اقتصاد الفضاء".. هنا رواد سعوديون وابتكار ورؤية

ويقصد باقتصاد الفضاء الاقتصاد القائم على تقديم سلع وخدمات تستخدم في الفضاء؛ لأغراض متنوعة، من بينها: الاتصالات، والاستكشافات لأغراض علمية أو تجارية، أو الأنشطة المتعلقة بالتلفزيون والأقمار الاصطناعية، التي كانت قد بلغت قيمتها في عام 2018، نحو 26% من إجمالي اقتصاد الفضاء، وهي الحصة التي من المتوقع أن تنمو، بحلول عام 2040، إلى أكثر من 50% مع بدء استخدام الأقمار الاصطناعية والتكنولوجيات الفضائية الأخرى للبنية التحتية للإنترنت.