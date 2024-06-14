تُرى من مسافة بعيدة ويسمع دقاتها المصلون.. تعرّف على قصة ساعة مكة الأولى

وكانت الساعة تحفة فنية، زينت العاصمة المقدسة؛ إذ كان لها ميناء أبيض، وعقارب باللون الأسود؛ ما يساعد على مشاهدتها من مسافة بعيدة؛ إذ يضاء الميناء بالكهرباء في أثناء الليل، وكانت أول ساعة بهذه الضخامة يجري تركيبها، وتميزت بدقة التوقيت، وبهاء المنظر، وأصبحت أداة التوقيت الرئيسية في المسجد الحرام.