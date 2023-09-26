"إرادة الرياض" تحتفي باليوم الوطني وترسم البسمة على مُحيا المرضى المنومين

وأشاد بالحملة الوطنية التي تم تنفيذها لمكافحة المخدرات؛ مبينًا أنها تؤكد أن الدولة تدعم كل ما فيه حماية لمواطنيها، وأنها تحفز من لديه الرغبة بالعلاج ومتردد للمبادرة والاستمرارية في مراحل العلاج؛ مشيرًا إلى أن كثيرًا من المتعافين الآن هم نتاج هذه الحملة، وممتنون للقائمين عليهم؛ لأنهم تخلصوا من الاستمرار في طريق الضياع، ومثمنون لمجمع إرادة بالرياض ما يقدمه من جهد لمساعدتهم في رحلة التعافي، والتي كان آخرها رحلة العمرة التي شارك فيها 45 متعافيًا.