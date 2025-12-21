"يلو" تنال شهادة التميّز في تجربة العميل من الجمعية السعودية لتجربة العميل

تأكيدًا على نجاح استراتيجيتها في تطوير خدماتها ووضع العملاء في صدارة أولوياتها، حصلت شركة الوفاق لحلول النقل "يلو" على شهادة التميّز في مجال تجربة العميل المقدّمة من الجمعية السعودية لتجربة العميل، وذلك تقديرًا لجهودها والتزامها بتطبيق أعلى المعايير التي تضمن تقديم تجربة استثنائية لعملائها في كل مرة يستفيدون فيها من خدماتها.
وجاء هذا التتويج نتيجة استثمارات "يلو" المتواصلة في تطوير منظومة خدماتها المباشرة والرقمية، حيث عملت على التوسّع في افتتاح فروعها محليًا وخارجيًا، ليتجاوز عدد فروعها أكثر من 100 فرع في مختلف مناطق المملكة، إلى جانب عدد من الدول العربية والأوروبية. كما طوّرت الشركة خدماتها الإلكترونية لتوفير تجربة حجز وتنفيذ سهلة وسلسة، إضافة إلى إتاحة خيارات متنوّعة من المركبات التي تلبّي مختلف احتياجات العملاء.
وبهذه المناسبة، أكد الرئيس التنفيذي لشركة الوفاق لحلول النقل "يلو" الأستاذ حمد الحميّد أن حصول الشركة على شهادة التميّز في تجربة العميل يُعدّ مؤشرًا إيجابيًا على أن العمل يسير وفق الاتجاه الاستراتيجي الصحيح الذي تم التخطيط له لتطوير الأعمال وتمكين الشركة من تقديم أفضل مستوى من الخدمة. وأضاف، أن نيل شهادة من جهة متخصصة في تجربة العميل يشكّل حافزًا قويًا لمواصلة التطوير والارتقاء المستمر، بما يواكب تطلعات العملاء، ويعزّز الابتكار، ويثري تجربة العميل في كل مرة يختار فيها "يلو".
واختتم الحميّد بالتأكيد على التزام "يلو" بمواصلة الاستثمار في تطوير خدماتها ومنتجاتها، بما يعزّز مكانتها الريادية في قطاع حلول النقل، ويحقّق قيمة مضافة مستدامة لعملائها وشركائها.