"يلو" تنال شهادة التميّز في تجربة العميل من الجمعية السعودية لتجربة العميل

وبهذه المناسبة، أكد الرئيس التنفيذي لشركة الوفاق لحلول النقل "يلو" الأستاذ حمد الحميّد أن حصول الشركة على شهادة التميّز في تجربة العميل يُعدّ مؤشرًا إيجابيًا على أن العمل يسير وفق الاتجاه الاستراتيجي الصحيح الذي تم التخطيط له لتطوير الأعمال وتمكين الشركة من تقديم أفضل مستوى من الخدمة. وأضاف، أن نيل شهادة من جهة متخصصة في تجربة العميل يشكّل حافزًا قويًا لمواصلة التطوير والارتقاء المستمر، بما يواكب تطلعات العملاء، ويعزّز الابتكار، ويثري تجربة العميل في كل مرة يختار فيها "يلو".