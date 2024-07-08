المحكمة الافتراضية نفذت أكثر من مليوني خدمة بشكل آلي خلال 2024

أعلنت وزارة العدل أنه ولتحقيق العدالة الناجزة وتعزيز الكفاءة الرقمية، نفذت المحكمة الافتراضية أكثر من مليوني خدمة لأطراف التنفيذ بشكل آلي خلال 2024.
ويعد هذا الإنجاز جزءًا من جهود المملكة نحو تحسين الخدمات العدلية، حيث بلغ عدد الخدمات المقدمة لأطراف التنفيذ أكثر من مليوني خدمة.
وتتميز المحكمة الافتراضية للتنفيذ بتقليص الإجراءات من 12 خطوة إلى خطوتين دون تدخل بشري، وتعتمد على سندات التنفيذ الإلكترونية الموثقة عبر منصة نافذ مما يتيح الاستغناء عن سبع زيارات لكل طلب.
وتمثل هذه المحكمة جزءًا من رؤية 2030 في التركيز على تعزيز العدالة الرقمية وتبسيط الإجراءات بأحدث وسائل الذكاء الاصطناعي.