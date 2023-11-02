مجموعة stc تستعرض خبراتها في مجال الرعاية الصحية الرقمية

وقد أظهرت هذه الشراكات التزام المجموعة بقيادة التحول الرقمي في قطاع الرعاية الصحية. كما أطلقت المجموعة مشاريع جديدة تعكس قدراتها في تقديم الحلول الرقمية المبتكرة. وعلى هامش المعرض، أبرمت مجموعة stc عدد من مذكرات التفاهم مع كل من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وشركة Siemens Healthcare Limited وشركة فوجي فيلم الشرق الاوسط، وشركة نعاون للنقل الطبي الإسعافي. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز التعاون بين المجموعة وكافة الجهات في قطاع الرعاية الصحية. ومن المتوقع أن تحقق هذه الشراكات نتائج إيجابية لجميع الأطراف مما سينعكس ايجاباً على قطاع الرعاية الصحية.