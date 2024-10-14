أمير الشرقية يدشّن معرض "وظائف 2024".. تنظّمه غرفة الشرقية ويستمر حتى الأربعاء المقبل

وأكّد الرزيزاء؛ "أن الغرفة تحرص سنوياً على إقامة هذا المعرض الذي يعد الأكبر في مجال التوظيف في المنطقة الشرقية لتكون مساهماً فاعلاً في خطة التوطين التي تدعمها الدولة -حفظها الله- لخفض معدلات البطالة وصولاً الى مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال توفير الكوادر الوطنية المؤهلة للشركات والمؤسسات الراغبة في دعم فريق العمل لديها في المهارات والخبرات الوطنية".