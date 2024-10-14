أمير الشرقية يدشّن معرض "وظائف 2024".. تنظّمه غرفة الشرقية ويستمر حتى الأربعاء المقبل

دشّن الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بحضور الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، اليوم الإثنين 2024 "معرض وظائف 2024"، الذي تنظّمه غرفة الشرقية؛ ممثلة بمركز التوظيف ويستمر حتى 16 أكتوبر 2024 في معارض الظهران الدولية "الظهران إكسبو" بالدمام.
وكرَّم أمير المنطقة الشرقية، شُركاء نجاح المعرض، كما استمع خلال جولته في أجنحة المعرض إلى شرحٍ مفصلٍ من رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، بدر بن سليمان الرزيزاء؛ حول المعرض، وأجنحته، وأهدافه.
وثمَّن الرزيزاء؛ رعاية أمير المنطقة الشرقية للمعرض، مؤكداً أن رعايته تعكس مدى دعمه للأنشطة والبرامج التي تخدم أبناء وبنات المنطقة وجهود الغرفة في دعم قطاع الأعمال في المنطقة.
وأكّد الرزيزاء؛ "أن الغرفة تحرص سنوياً على إقامة هذا المعرض الذي يعد الأكبر في مجال التوظيف في المنطقة الشرقية لتكون مساهماً فاعلاً في خطة التوطين التي تدعمها الدولة -حفظها الله- لخفض معدلات البطالة وصولاً الى مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال توفير الكوادر الوطنية المؤهلة للشركات والمؤسسات الراغبة في دعم فريق العمل لديها في المهارات والخبرات الوطنية".
وقال الرزيزاء "إن المعرض يستقبل زوّاره من الساعة 1 ظهراً حتى 8 مساءً، لافتاً الى أن المعرض وخلال سنوات انعقاده دعم كثيراً من الشباب والشابات السعوديين الذين يحملون تخصّصات حديثة تواكب التطوّر السريع الحاصل في سوق العمل ومتطلباته من حيث التخصّصات والتفاصيل الفنية وأيضاً المهارات".