طيران ناس يستأنف رحلاته المباشرة بين جدة وكراتشي ابتداءاً من 30 أكتوبر المقبل

ونجح طيران ناس في زيادة عدد أسطوله إلى 38 طائرة في يونيو 2022 مقارنة مع 25 طائرة في يناير من العام 2021، بارتفاع بلغت نسبته 52%، فيما ارتفع عدد المسافرين على متن رحلاته إلى نحو 4 ملايين مسافر خلال النصف الأول من عام 2022 من حوالي 1.8 مليون في نفس الفترة من العام الماضي بزيادة تبلغ نحو 120%.