المحكمة العليا: دائرة الأهلَّة تُقرِّر أن غدًا السبت المكمل لشهر ذي الحجة لعام 1445هـ وبعد غد الأحد غرة شهر محرم لعام 1446هـ

عدم رؤية هلال شهر محرم لعام 1446هـ مساء اليوم المذكور؛ وعليه فقد قررت دائرة الأهلَّة في المحكمة العليا أن يوم السبت 30 / 12 / 1445هـ بحسب تقويم أم القرى، الموافق 6 / 7 / 2024م، هو المكمِّل لشهر ذي الحجة لعام 1445هـ ثلاثين يومًا، وأن يوم الأحد 1 / 1 / 1446هـ بحسب تقويم أم القرى، الموافق 7 / 7 / 2024م، هو غرة شهر محرم لعام 1446هـ.