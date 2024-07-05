المحكمة العليا: دائرة الأهلَّة تُقرِّر أن غدًا السبت المكمل لشهر ذي الحجة لعام 1445هـ وبعد غد الأحد غرة شهر محرم لعام 1446هـ

صدر عن المحكمة العليا اليوم البيان الآتي:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فقد اطلعت دائرة الأهلَّة في المحكمة العليا على ما وردها من المحاكم عن ترائي هلال شهر محرم لعام 1446هـ مساء اليوم الجمعة، التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة لعام 1445هـ بحسب تقويم أم القرى، الموافق 5 / 7 / 2024م. وبعد اطلاع الدائرة على ما ورد إليها بهذا الخصوص أصدرت القرار رقم (184 / هـ)، وتاريخ 29 / 12 / 1445هـ، المتضمن:
عدم رؤية هلال شهر محرم لعام 1446هـ مساء اليوم المذكور؛ وعليه فقد قررت دائرة الأهلَّة في المحكمة العليا أن يوم السبت 30 / 12 / 1445هـ بحسب تقويم أم القرى، الموافق 6 / 7 / 2024م، هو المكمِّل لشهر ذي الحجة لعام 1445هـ ثلاثين يومًا، وأن يوم الأحد 1 / 1 / 1446هـ بحسب تقويم أم القرى، الموافق 7 / 7 / 2024م، هو غرة شهر محرم لعام 1446هـ.
والمحكمة العليا إذ تعلن ذلك لتسأل المولى -عز وجل- أن يوفِّق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وأن يجزيهما خير الجزاء، وأن يوفق المسلمين للعمل بما يرضيه، وأن يجمع شملهم، ويُوحِّد كلمتهم.
وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.