المخطط العام للمراكز اللوجستية.. هذا ما تستهدفه السعودية منه تماشيًا مع رؤية 2030

ويعد القطاع اللوجستي من أهم القطاعات الحديثة في منظومة النقل، ولا سيما أن المملكة تمتلك "موقع جغرافي استراتيجي مميز ومركزي جاذب" يربط القارات الثلاث (آسيا، إفريقيا وأوروبا)، ويعد من أهم طرق التجارة العالمية وأحد أهم الأسواق الاستهلاكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فهو يتوسط خطوط التجارة، كما أن المملكة تقع على بحرين، الخليج العربي والبحر الأحمر، وهي الدولة الخليجية الوحيدة التي تتمتع بهذه الميزة.