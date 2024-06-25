يُسر و"نُسك" ميَّزت النظاميين.. إندونيسيا تشيد بالتنظيم السعودي الناجح لموسم الحج

أشاد وزير الشؤون الدينية الإندونيسي، ياقوت خليل قوماس؛ بالمملكة العربية السعودية؛ لتنظيمها الناجح لموسم الحج هذا العام، وقدّم شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، على قيادتهما الحكيمة التي أسهمت في سلاسة تنفيذ مناسك الحج.