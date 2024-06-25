يُسر و"نُسك" ميَّزت النظاميين.. إندونيسيا تشيد بالتنظيم السعودي الناجح لموسم الحج

أشاد وزير الشؤون الدينية الإندونيسي، ياقوت خليل قوماس؛ بالمملكة العربية السعودية؛ لتنظيمها الناجح لموسم الحج هذا العام، وقدّم شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، على قيادتهما الحكيمة التي أسهمت في سلاسة تنفيذ مناسك الحج.
وقال "قوماس"؛ لوكالة الأنباء الإندونيسية "antaranews"، اليوم الثلاثاء، "أود أن أشكر الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على قيادتهما القوية، مما سمح بتنفيذ مناسك الحج بكل يسرٍ وسلاسة.
كما أعرب عن امتنانه للخدمات المقدَّمة للحجاج الإندونيسيين، مشيدًا ببطاقة "نُسك" التي تميّز الحجاج النظاميين عن غيرهم.
وأضاف الوزير، أن الأمور سارت بسلاسة في عرفات ومزدلفة ومِنى، وأثنى على مبادرة "طريق مكة" التي توفر تسهيلات سريعة وإجراءات مريحة للحجاج، مشيراً إلى أن هذه التسهيلات أصبحت متاحة الآن في مطارات عدة بإندونيسيا.
كما أشاد بالتعاون في مجالات الخدمات الصحية والأمن وتبادل المعلومات بين البلدين، مؤكداً استمرار نجاح موسم الحج في المستقبل.