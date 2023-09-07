"العوفي": وزارة التعليم ليست هي التي تقرر سجن ولي الأمر المتغيب ابنه عن الدراسة

أكدت مدير عام التوجيه الطلابي بوزارة التعليم الدكتورة هيام العوفي، أن وزارة التعليم ليست هي التي تقرر سجن ولي الأمر في حال غياب الطالب 20 يومًا، مشيرة إلى أن "وحدة حماية الطفل" هي التي تدرس الحالة وتعالجها وفق آليات محددة ومتدرجة وخاصة بكل حالة.