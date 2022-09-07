300 مكتب هندسي في ورشة عمل تعزيز التكامل مع منصة "إحكام"

وأضاف خلال الورشة أنّه يشترط لتملّك العقارات أن يكون العقار محل طلب التملك قد أُحيِيَ قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي، وأن يقدم الطلب قبل تاريخ 5/ 5/ 1444هـ، وألّا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات، وتعبئة النماذج المعتمدة اللازمة لاستكمال الطلب وفق الشروط المنصوص عليها بالقواعد.