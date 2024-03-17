جامع "عبدالله بن مساعد".. علامة عمرانية بارزة للطراز الإسلامي بمدينة عرعر

وتفصيلاً، يتميز الجامع الذي يبلغ عمره نحو 25 عاماً بمنارتين عاليتين يشاهدها الزائر لعرعر من مسافة بعيدة من كل الاتجاهات ، وتبلغ طاقته الاستيعابية 10 آلاف مصل ويتكون من ثلاثة طوابق مصلى للرجال يتسع لـ 8400 مصل، ودورات مياه للرجال والنساء ، ومكتبة كبيرة ، و دار نسائية لتحفيظ القرآن ، ومقر لجمعية البر الخيرية ، وسكن للإمام والمؤذن ، ومواقف للسيارات تتسع لأكثر من 1600 مركبة.