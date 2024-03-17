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جامع "عبدالله بن مساعد".. علامة عمرانية بارزة للطراز الإسلامي بمدينة عرعر

عمره 25 عاماً.. وتبلغ طاقته الاستيعابية 10 آلاف مصل ويتكون من 3 طوابق
جامع الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد - رحمه الله -
جامع الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد - رحمه الله -

يمثل جامع الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد - رحمه الله - بمدينة عرعر علامة عمرانية بارزة بمنطقة الحدود الشمالية للطراز الإسلامي بمحاذاة الطريق الدولي غرباً باتجاه الأردن وبلاد الشام .

وتفصيلاً، يتميز الجامع الذي يبلغ عمره نحو 25 عاماً بمنارتين عاليتين يشاهدها الزائر لعرعر من مسافة بعيدة من كل الاتجاهات ، وتبلغ طاقته الاستيعابية 10 آلاف مصل ويتكون من ثلاثة طوابق مصلى للرجال يتسع لـ 8400 مصل، ودورات مياه للرجال والنساء ، ومكتبة كبيرة ، و دار نسائية لتحفيظ القرآن ، ومقر لجمعية البر الخيرية ، وسكن للإمام والمؤذن ، ومواقف للسيارات تتسع لأكثر من 1600 مركبة.

ويستضيف الجامع الكثير من المحاضرات والدروس الدينية وحلقات تحفيظ القرآن الكريم على مدار العام ، وتم إعادة ترميمه عدة مرات حفاظاً على طرازه الإسلامي الذي يحمل بعداً حضارياً وتعزيز مكانية المساجد والجوامع في المملكة العربية السعودية.

الحدود الشمالية
عرعر
جامع الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد

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