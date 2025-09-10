الخطاب الملكي .. ولي العهد : نعمل على تعزيز قدراتنا الدفاعية وتوطين الصناعة العسكرية

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – افتتح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، مؤكدًا أن التوفيق والنجاح سبيل المملكة في مسيرتها التنموية.
وأوضح سموه أن الدولة قامت منذ ثلاثة قرون على مبادئ راسخة ترتكز على إعلاء الشريعة الإسلامية وإقامة العدل والشورى، مشيرًا إلى أن شرف خدمة الحرمين الشريفين مسؤولية توليها الدولة بكل العناية والاهتمام وتسخر لها كافة الطاقات.
وبيّن سمو ولي العهد أن الاقتصاد الوطني يمضي في تنويع مساراته وتقليص اعتماده على النفط، وللمرة الأولى في تاريخ المملكة بلغت نسبة الأنشطة غير النفطية 56% من الناتج المحلي الإجمالي الذي تجاوز 4.5 تريليونات ريال. وأضاف أن اختيار 660 شركة عالمية المملكة مقرًا إقليميًا لها يجسد ما تحقق في البنية التحتية ومستوى الخدمات التقنية، ويؤكد متانة الاقتصاد وآفاقه المستقبلية الرحبة.
وأكد سموه أن المملكة تعمل على تعزيز قدراتها الدفاعية إلى أعلى المستويات العالمية، في إطار برامج عسكرية متقدمة، مبينًا أن التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين يسهم في توطين الصناعة العسكرية وتسريعها، حيث ارتفعت نسبة التوطين إلى أكثر من 19% بعد أن كانت لا تتجاوز 2%.
وأضاف أن بناء مالية عامة قوية لا تعتمد على مصدر وحيد متذبذب للإيرادات يُعد ضرورة أساسية للتنمية المستدامة وفتح فرص وظيفية متنوعة. كما أشار إلى تحقيق العديد من الأهداف، مثل انخفاض البطالة إلى أدنى مستوياتها وارتفاع مشاركة المرأة في سوق العمل، بجانب تحسين مستوى الخدمات ورفع جودة الحياة.
وحول ملف الإسكان، أوضح سموه أن النمو الاقتصادي القوي رافقه ارتفاع أسعار العقار السكني في بعض المناطق إلى مستويات غير مقبولة، مما استدعى وضع سياسات لإعادة التوازن وخفض الكلفة وتشجيع الاستثمار في التطوير العقاري، وتوفير خيارات متنوعة للمواطنين والمستثمرين.