"مبخر للعطور" تكشف عن أرقى عطورها ضمن حملتها "رائحة الصيف"

"مبخر" هي رائدة في تجربة "صمم عطرك الخاص" في المنطقة.. الجودة هي في صميم روح "مبخر" عند تطوير المنتجات. ومن خلال الاهتمام بمعايير السلامة الدولية وضمان أن منتجاتها صديقة للبيئة، تَضع "مبخر" نفسها بشكل فريد في صناعة العطور الفاخرة بجودة منتجاتها.