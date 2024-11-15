خبير دولي: الاستدامة ضرورة لمواكبة التطور السريع للذكاء الاصطناعي

وقال البروفيسور تشاك يو، في حديث مع بودكاست GAIN سدايا: للذكاء الاصطناعي فوائد جمة، وكلما زادت استخدامات الذكاء الاصطناعي، زادت الحاجة لمحطات توليد طاقة جديدة، خاصة مع ظهور النماذج اللغوية الكبيرة التي تتطلب وحدات معالجة الرسوميات (GPUs) لعملياتها المتكررة الأمر الذي يزيد من بعض التحديات البيئية المحتملة ما لم توجد حلول لها.