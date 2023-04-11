ماذا يقف وراء تصدُّر المملكة مجموعة الـ20 في مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص؟

ويشير تصدُّر السعودية معدلات النمو في مجموعة العشرين، التي تضم أقوى الاقتصادات في العالم، إلى قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، وإلى استمراره في النمو، بالرغم من التحديات التي شكَّلتها جائحة كورونا منذ عام 2020، وعلى مدار نحو عامين. واليوم تواصل السعودية حصاد نتائج قوة اقتصادها، وتتصدَّر دول مجموعة العشرين أيضًا في أداء مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي لشهر يناير 2023 بعد أن سجل المؤشر 58.2 نقطة في نمو متتابع منذ سبتمبر 2020.