"العثيم للاستثمار" توقّع اتفاقية تعاون مع شركة "اكتمال الرياضة" لافتتاح 3 صالات رياضية "بيور جيم" بالرياض

وقّعت شركة عبدالله العثيم للاستثمار اتفاقية تعاون مع شركة "اكتمال الرياضة"؛ لافتتاح 3 صالات رياضية "بيور جيم"؛ منها صالتان بالعثيم مول خريص (صالة رجال - صالة نساء) إضافة إلى صالة بالعثيم مول الربوة بالرياض.
وقّع الاتفاقية من جانب شركة عبدالله العثيم للاستثمار مشعل بن عميرة الرئيس التنفيذي، فيما وقّعها من جانب شركة "اكتمال الرياضة" عبدالمحسن بن سامي الحكير الرئيس التنفيذي، في حضور عضوي مجلس إدارة شركة العثيم للاستثمار بندر بن سليمان البحيري، ونبيل بن عبدالعزيز الفريح.
وصرح مشعل بن عميرة بأن التوجه لافتتاح صالات (بيور جيم) بمجمعات "العثيم مول" يأتي في إطار استراتيجية العثيم للاستثمار في التوسع والتطوير المنهجي باستقطاب أفضل الماركات العالمية والمحلية في مختلف الأنشطة؛ خدمةً للزوار والمتسوقين، إضافةً إلى الاهتمام بتنوع وتكامل الخدمات التي تقدمها المجمعات لعملائها، فضلًا عن أهمية الأندية والصالات الرياضية في بناء مجتمع صحي؛ لما تمثله من انعكاسات إيجابية على صحة الفرد وتحسين لياقته البدنية والنفسية؛ تحقيقًا لبرنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية المملكة 2030.
ومن جانبه، أوضح عبدالمحسن بن سامي الحكير أن سلسلة "بيور جيم" إحدى العلامات التجارية البريطانية للياقة البدنية، والتي تعد الوجهة المثالية لعشاق الرياضة واللياقة البدنية من خلال تقديم أفضل برامج وتقنيات التمارين الرياضية، مع توفير أحدث معدات التدريب تحت إشراف نخبة من المدربين والمختصين؛ لضمان تقديم أرقى الخدمات التي تدعم رغبة النساء والرجال لممارسة النشاطات الرياضية التي تهدف لتحسين الصحة واللياقة البدنية.
يُذكر أن شركة عبدالله العثيم للاستثمار تمتلك الآن 12 مجمعًا تجاريًا في العديد من مدن المملكة تحمل اسم "العثيم مول" في كل من: (الرياض- خريص، الرياض- الربوة، بريدة، عنيزة، الرس، حائل، عرعر، الدمام، الأحساء، حفر الباطن، الخفجي).
وتقدم مجمعات "العثيم مول" خدمات ترفيهية وتسوّقية متكاملة للزوار والمتسوقين من خلال استقطاب العديد الشركات الكبرى والعلامات التجارية العالمية والمحلية المتميزة.