"العثيم للاستثمار" توقّع اتفاقية تعاون مع شركة "اكتمال الرياضة" لافتتاح 3 صالات رياضية "بيور جيم" بالرياض

يُذكر أن شركة عبدالله العثيم للاستثمار تمتلك الآن 12 مجمعًا تجاريًا في العديد من مدن المملكة تحمل اسم "العثيم مول" في كل من: (الرياض- خريص، الرياض- الربوة، بريدة، عنيزة، الرس، حائل، عرعر، الدمام، الأحساء، حفر الباطن، الخفجي).