"ريف السعودية" يطلق "عيادات النحل" في 4 مناطق.. والقطاع يستهدف 7500 طن بحلول 2026

وفي إطار تمكين صغار المنتجين والنحالين، وتوفير الخدمات والمعينات لهم؛ أطلق برنامج "ريف" مشروع "عيادات النحل" في عدد من المناطق، هي: (جدة، جازان، المدينة المنورة، أبها)؛ وذلك بهدف الحفاظ على الثروة النحلية في المملكة من الأمراض والآفات، وتقديم خدمات الفحص والتشخيص والعلاج للأمراض والآفات، وخدمات الإرشاد للنحالين، إضافة إلى زيادة عدد الطوائف المحلية من النحل؛ للإسهام في تحقق الاكتفاء الذاتي، وصيانة وتشغيل العيادات المتنقلة، وتقديم خدمات الفحص للنحالين في مواقع تواجدهم.